(Autor: T. K.)

Analizarujući svetsku političku scenu, Vuletić je za Alo naglasio da su dešavanja u Venecueli školski primer onoga što možemo očekivati od američke aministracije.

- To je ono što očekuje zemlje koje se nalaze u orbiti američkog uticaja i interesa. Amerika očekuje jednu vrstu poslušnosti. To nije ništa čudno, jer to je model koji primenjuju velike sile.To radi i Rusija, modeli su slični. Setite se samo da je u vreme SSSR-a sličnu situaciju imala Čehoslovačka - podseća profesor.

HLADNI RAT

Prema Vuletićevim rečima, u slučaju Venecuele videli smo da je dugo trajala kriminalizacija tamošnjeg šefa države. Optužbe za kriminal, trgovinu narkoticima su se samo ređale.

- Paralelno, postojale su tzv. "domaće snage" koje su odradile dobar deo posla. Venecuela je velika zemlja, sa oko 30 miliona stanovnika. Ta unutrašnja izdaje išla je paralelno sa američkom operacijom koja se pripremala četiri meseca Amerika se neće libiti da iskoristi sva sredstva kako bi obezbedila svoj uticaj - navodi profesor.

Pored Venecuele i ostalih svetkih dešavanja poslednjoh godina, mogu se, kaže profesor, naslutiti konture novog svetakog poretka:

- Pomalo to liči na onu hladnoratovsku podelu. Amerika kontroliše određeni deo sveta, Rusija i Kina će takođe dobiti svoj zabran... Nafta, kao što je to slučaj u Veneculi, ili neki drugi energenti ili sirovine koja npr. ima Ukrajina, biće razlog zbog kojih će velike sile izazovati sukobe obezbeđujući tako svoj uticaj.

NOVI SUKOBI

Kada se uzmu u obzir činjenice i ono što smo videli da se dešava u svetu, jasno je da će mir u brojnom državama biti poljuljan.

- Ako ste pažljivo slušali izlaganje predsdnika Vučića, mogli ste da čujete da je i on o tome govorio. Onaj ko je jači, taj će se na taj način boriti i štito svoje interese. Novi sukobi u sveti su izvesni, već vidimo.koje su to nove, neuralgične tačke - ističe profesor.

Kada je reč o Ukrajini, Vuletić kate da se nada da će sukoba biti manje, ali ne očekuje da će oni prestati:

- Narednih pet, šest godina možemo da očekujemo sukobe i lomove, čak i tamo gde nismo ni pomislili da mogu da se dogode.

PROGNOZA ZA SRBIJU

Šta nam donosi izborna godina, pitanje je kojim se mnogi bave. Profesor Vuletić kaže da je odgovor lak i jednostavan:

- Dolazi vreme stabilizacije. Izbori će pokazati nadmoć vladajuće stranke jer su izazivači napravili mnogobrojne grške. Pobeda će biti ubedljiva, to je, inače, jedini put ka stabilnosti. Da onaj ko pobedi bude ubedljiv u pobedi. Biće tu prigovora, žalbi, ali uvek onaj ko gubi ima pravo da se ljuti.

Situacija će u najvažnijim segmentima biti stabilnija nego prethodne godine. Probleme možemo da imamo kada su u pitanju energenti i odluke velikih sila.

2026. KAO VATROMET

Vuletić u analizi za Alo zaključuje da je ono što smo videli u nogodišnjoj noći je ono što nas čeka o ovoj godini: Veličanstvem vatromet u Beogradu bio je poruka nekima u inostranstvu i nekima ovde koji su želeli da sruše Srbiju. Ta poruke su veoma snažne i glase: Beograd je metropola. Srbija nije poklekla i nisu je slomili sukobi i nemiri.